Torino, al via il primo "processo per smog": accusati gli ex sindaci Appendino e Fassino

"Si tratta del primo processo penale in Italia di questo genere, nel quale viene contestato agli amministratori degli enti pubblici territoriali il reato di inquinamento ambientale colposo, che il legislatore ha introdotto nel 2015 per una più incisiva tutela dell'ambiente" sottolinea il Comitato Torino Respira. In passato, infatti, richieste analoghe di altre città italiane non avevano superato il vaglio del giudice. Nel dibattimento sono state presentate anche delle carte relative alle procedure di infrazione aperte contro l'Italia dalla Commissione Europea in materia di qualità dell'aria. Si tratta, come si è appreso a margine dell'udienza, di materiale depositato dalla procura, che ritiene di interesse alcune parti che riguardano il capoluogo piemontese. Il giudice, Roberto Ruscello, ha chiesto ai pm un ritocco del capo di imputazione con riferimento ai danni per la salute dei cittadini. Quindi ha aggiornato l'udienza pre-dibattimentale al 4 luglio.