L'inquinamento non cresce nelle città italiane (tranne in pochi casi)

L'inquinamento nelle città italiane non è cresciuto tranne in pochi casi, ma comunque con moderazione.

Tgcom24

In tutte le città, invece, numeri decrescenti per il Pm2,5, con picchi di successo a Torino (-23%) e Milano (-17%). Non è mancato poi un quadro della distanza delle città monitorate dagli obiettivi di mobilità sostenibile. In quanto a distacco al 2021 a fare peggio sono Reggio Calabria (con una media degli indicatori del divario del -104%) e Messina (-101%).

Le città a "misura d'uomo" Meglio, invece, a pari merito Milano e Firenze (-51%). Per Kyoto Club e Cnr questi numeri sono una dimostrazione di come sia necessario continuare a favorire proposte di "città a misura di persone", si legge nel rapporto, come per il caso di Bologna 30. Mentre "il Mit ha segnato un'involuzione, che trova il suo apice nella controriforma del Codice della strada, approvata alla Camera dei deputati in prima lettura", prosegue.

Le vittime dello smog Sono fino a 2.755 le morti premature associabili all'inquinamento a Roma, 2.059 a Milano secondo il rapporto "MobilitAria" di Kyoto Club e Cnr. La stima dell'impatto sanitario è una delle novità di questa edizione e dimostra come l'inquinamento abbia un impatto sulla vita delle persone, ma anche sull'economia. I tassi di morti premature evitabili sono più alti - appunto - a Roma e Milano, mentre i più bassi a Cagliari, dove "solo" 5 (± 0,04) morti sono attribuibili all'esposizione a lungo termine al Pm10, mentre 21,88 (± 0,15) al Pm2,5 e 18,66 (± 0,14) al No2. A fare peggio in percentuale rispetto agli obiettivi indicati dall'Oms nelle sue linee guida per evitare morti premature da esposizione a No2, però, sono Messina e Reggio Calabria, rispettivamente a -298% e -273% dai traguardi. Segue a distanza Cagliari (-163%). A fare meglio, invece, Palermo e Bari, con -92% e -84%.