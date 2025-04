Il corpo di Liliana Resinovich, la donna uccisa in circostanze ancora da chiarire e per il cui omicidio è al momento indagato il marito Sebastiano Visintin, era stato ritrovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto a Trieste. "Mattino Cinque News" raccoglie la testimonianza di una donna che racconta che il suo cane da ricerca, a partire dalla notte di Capodanno del 2021, continuava a tirare verso la direzione del bosco in cui è stata ritrovata Liliana. La signora ritiene che l'animale avesse fiutato la presenza della vittima.