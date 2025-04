Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin: "Non sto bene, sono tornato a casa ieri"

Sull'iscrizione del proprio nome al registro degli indagati, Sebastiano ha detto: "Diciamo che sono qua a disposizione, mi aspetto un po' di tutto. Non è che mi nascondo". Sulla perquisizione avvenuta la scorsa settimana nella sua abitazione, Sebastiano si è detto sorpreso: "Hanno fatto tutta la casa - ha detto -. Ho problemi al cuore, tra la tensione e la mancanza di mia moglie. Mi fanno male le chiacchiere che vengono fatte in questo periodo perché a volte sono vere e a volte non sono vere". L'inviata del programma di Canale 5, ha chiesto il motivo per cui avesse dei coltelli nell'auto: "Sono delle persone della zona che mi conoscono - ha spiegato -, mi lasciano i coltelli in auto per affilarli perché io non sono mai in casa. Quando li ho lavorati li lascio qui così possono riprenderli. Non sono coltelli miei".