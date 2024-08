Liliana Resinovich, legale: "Cancellata l'attività sul suo cellulare"

Le anomalie sono state rilevate nel corso degli ulteriori accertamenti tecnici sul telefono cellulare iPhone di Liliana disposti dalla Procura in seguito a una specifica richiesta della difesa del fratello della donna. Richiesta "tendente a verificare le cause dell'attivazione della segreteria telefonica in data 14/12/2021 ore 10,56", come segnala l'avvocato Gentile.