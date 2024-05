 Liliana Resinovich, il marito: "Il giorno della scomparsa Claudio le scrisse: aspetto solo un segnale"

A "Quarto Grado" Sebastiano cerca di far luce sul giallo dei messaggi cancellati tra Lilly e Sterpin

"Prima di andare dagli inquirenti Claudio Sterpin ha cancellato i messaggi che ha mandato a Lilly la mattina della sua scomparsa", ha affermato in studio a "Quarto Grado" Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna scomparsa dalla sua casa di Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata cadavere il 5 gennaio successivo in un parchetto. "Erano quattro i messaggi Whatsapp che Liliana ha ricevuto quella mattina da un numero non registrato. Dicevano: "Sperem sperem", "Ne parliamo dopo", "Qualunque cosa sia", "Aspetto solo un segnale", ha precisato Sebastiano.

"Sono messaggi importantissimi questi. Prima la chiamata delle 8:22 tra Claudio e Lilly e poi il messaggio che dice 'aspetto solo un segnale'. Questa è per me la dimostrazione che tra di loro qualcosa c'era. L'indomani della segnalazione della scomparsa ho preso il telefono di Liliana e ho iniziato a chiamare le sue amiche più intime ed è stato così che ho visto questi messaggi, messaggi che Claudio ha pensato bene di cancellare prima di recarsi in Questura", ha concluso Sebastiano.