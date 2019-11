Viadotto A26, riapre una corsia per senso di marcia | De Micheli convoca Aspi per interventi urgenti

Entro le ore 10.30 di oggi sarà riaperta parzialmente l'autostrada A26 , tra l'allacciamento con la A10 e lo svincolo di Masone . Il tutto grazie ad uno scambio di carreggiata che consentirà il transito su una corsia per ogni senso di marcia. Questo permette comunque di svolgere le verifiche tecniche sui viadotti Fado e Pecetti ritenuti ammalorati e non sicuri. Lo rende noto Aspi.

La città di Genova può così uscire dall'isolamento che era stato causato dalla chiusura della A26. E proprio in città il sindaco Marco Bucci ha disposto l'utilizzo gratuito dell'intera rete urbana Amt (metropolitana, autobus, ascensori e funicolari, navebus, con la sola eccezione del servizio commerciale volabus) fino a cessazione dell'emergenza. Inoltre, saranno rafforzate le frequenze per la metropolitana e bus.

Concessionario Aspi convocato al ministero Intanto, in merito alla chiusura del tratta della A26 tra l'allacciamento con l'A10 e lo svincolo di Masone, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha convocato il concessionario Aspi al fine di stabilire gli interventi urgenti per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità. Lo ha comunicato il ministero via Twitter.