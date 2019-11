Procura Genova dispone chiusura tratto A26 per verifiche su viadotti

Toti: "Sicurezza prima di tutto, ma rischiamo la paralisi" "Siamo sconcertati e preoccupati per la notizia della chiusura dei viadotti Pecetti e Fado sulla A26", ha commentato a caldo il presidente della Liguria Giovanni Toti. "La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto ed è sacrosanto che si facciano tutte le verifiche del caso, ma Genova, la Regione e i nostri porti saranno paralizzati", ha avvertito Toti, che per questo, ha spiegato, si è subito riunito con il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente del porto Paolo Emilio Signorini "per capire come il governo intende gestire l'emergenza".

Il viadotto Pecetti già nell'inchiesta sui falsi report autostradali Nel pomeriggio di lunedì il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha convocato il direttore del primo tronco che gestisce la rete autostradale ligure per comunicare la decisione di chiudere il tratto. Il viadotto Pecetti era finito nell'inchiesta sui falsi report autostradali, l'inchiesta bis nata dopo il crollo del ponte Morandi.

Secondo la procura, Aspi e Spea, la società che si occupava di manutenzione e monitoraggi, avrebbero edulcorato lo stato reale dei viadotti per risparmiare sui costi e per non "spaventare" gli investitori. A settembre per nove persone la procura aveva chiesto e ottenuto misure tra arresti domiciliari e interdittive, tra dirigenti e tecnici di Autostrade e Spea.

Nelle scorse settimane la procura aveva ottenuto anche l'interdittiva per 11 persone, tra cui l'ex amministratore delegato di Spea, Antonino Galatà, per gli omessi controlli nei cassoni dei viadotti Bisagno e Veilino. Sono in totale più di venti le persone indagate per falso in questo filone di indagine e oltre 15 i viadotti finiti nel mirino dei pm.