Crollo viadotto sull'A6, vigili del fuoco: "Terminate le ricerche, nessuna auto coinvolta"

Terminate le ricerche, sono iniziate le operazioni per la messa in sicurezza dell'alveo, visto il peggioramento delle condizioni meteo atteso per martedì. La frana che ha distrutto l'infrastruttura contiene circa 15mila metri cubi di materiali che sono ancora in bilico.

La frana, composta da circa 30mila metri cubi di materiale, è piombata sul viadotto da un'altezza di 300 metri "correndo" a circa 20 metri al secondo. "E' stata rapidissima e, calcolando la velocità con la quantità di massa, l'impatto sui piloni è stato devastante".

Secondo gli esperti, è stata la grande quantità di pioggia caduta il mese scorso a provocare lo smottamento di un terreno agricolo abbandonato in una zona considerata a rischio da moderato a basso. "La frana ora sembra ferma - hanno sottolineato gli scienziati - ma i 15mila metri cubi di materiale potrebbero scendere in qualsiasi momento ampliando i fianchi dello smottamento".

Toti: "Spero che riapra entro pochi giorni" Sono state già avviate le verifiche "sulla staticità della frana e sul troncone dell'autostrada rimasto in piedi. Ci auguriamo che le analisi di rischio si concludano entro oggi e che il tratto sud dell'autostrada possa riaprire entro pochi giorni a senso unico alternato", ha commentato il governatore ligure Giovanni Toti, incontrando i sindaci del Savonese.

Esperti: "Il 90% problemi ponti è di natura geologica" Si stima che circa il 90% delle problematiche legate alle infrastrutture italiane siano determinate non da fattori strutturali, bensì da criticità idrogeologiche. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi, Francesco Peduto. "In tal senso, le parole d'ordine sono sempre le stesse: prevenzione, manutenzione del territorio e delle

infrastrutture, monitoraggi strumentali, satellitari e tecnico-esperti attraverso il presidio territoriale. Parole che ripetiamo spesso, ma che purtroppo in Italia non riescono a diventare un fatto concreto".