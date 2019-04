Sanremo, accoltella la sua ex: un 68enne fermato per tentato omicidio

Una donna italiana di 49 anni è stata accoltellata, a Sanremo, dall'ex compagno 68enne, fermato subito dopo l'aggressione per tentato omicidio. I carabinieri hanno portato in caserma il commerciante ambulante, Giuseppe Mamone, dopo che questo aveva colpito la donna con due fendenti al torace e a una gamba. La 49enne, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Borsea, sarebbe fuori pericolo.

La lite è avvenuta per strada e potrebbe essere stata innescata dalla gelosia: sembra che Mamone non volesse che la donna iniziasse una nuova relazione. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Il 68enne non avrebbe precedenti per stalking.