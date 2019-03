Genova, uccide la compagna, pena dimezzata perché "illuso"

L'aveva accoltellata al petto dopo aver scoperto che lei non aveva lasciato l'amante, come gli aveva promesso. Per i giudici, quella sera, l'uomo colpì perché mosso da "un misto di rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento, ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile". E ancora: "L'uomo non ha agito sotto la spinta della gelosia, ma come reazione al comportamento della donna, del tutto incoerente e contraddittorio, che l'ha illuso e disilluso allo stesso tempo". Ed è per questo che il giudice ha concesso le attenuanti generiche, che combinate con lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato, hanno portato la condanna a 16 anni, invece dei 30 richiesti dall'accusa.

Si tratta di una sentenza che farà discutere, proprio come quella della Corte di Appelo di Bologna che drasticamente ridotto la condanna a Michele Castaldo, reo confesso dell'omicidio della ex Olga Mattei. L'uomo avrebbe agito in preda a una "tempesta emotiva" e, anche per questo, ha goduto di un generoso sconto di pena. La sentenza ha portato in piazza a protestare donne e associazioni.