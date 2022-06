Genova, 48enne trovata morta in casa: si indaga per omicidio volontario

E' stata trovata morta nel suo appartamento a Sampierdarena , noto quartiere di Genova, la 48enne Cristina Diac.

Il marito, interrogato insieme a una coinquilina, aveva un precedente per maltrattamenti nei confronti della donna, risalenti al 2019. L'uomo non è indagato ma la procura ha comunque aperto un fascicolo per omicidio volontario . Nelle prossime ore verrà effettuata anche l'autopsia sul corpo della donna.