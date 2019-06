Migranti, la nave Fulgosi nella banchina del porto di Genova: sbarcate le cento persone a bordo

Donne e bambini in via precauzionale sono stati trasferiti all'ospedale Galliera e al pediatrico Gaslini. I 60 uomini adulti invece vengono assistiti dal personale medico che si trova in calata Bettolo nella tendopoli allestita dalla Ceice Rossa. Dopo l'assistenza medica e l'identificazione verranno trasferiti in due centri della Cei a Genova. "Da indicazioni del Viminale - ha spiegato Sergio Gambino della Protezione civile regionale - pare che i bambini non accompagnati restino a Genova".



La Squadra mobile della questura di Genova è salita a bordo per iniziare le indagini sulla possibile presenza tra i profughi degli scafisti. In banchina sono presenti anche alcuni mediatori culturali per facilitare i colloqui. Si registrano anche alcuni casi di scabbia.



"Ci hanno raccontato le sofferenze indicibili di due giorni in mare e sembra che ci siano stati dei morti tra i compagni di viaggio". Lo ha detto Paolo Cremonesi, direttore del pronto soccorso dell'ospedale Galliera, che ha coordinato l'assistenza medica sottobordo al pattugliatore Cigala Fulgosi.