Migranti, Salvini: "I 100 salvati dalla Marina non resteranno a Genova"

Salvini, "in accordo col resto del governo, sta lavorando all'immediata ricollocazione degli immigrati in altri Paesi europei", fanno sapere fonti del ministero dell'Interno. Tra i cento naufraghi ci sono 17 donne e 23 minori. A Genova, dopo l'approdo, avverranno le operazioni di identificazione e i controlli sanitari.



"Il ministro Salvini - ha spiegato il governatore della Liguria, Giovanni Toti - mi ha assicurato che le persone salvate non resteranno sul territorio ligure, ma saranno portate altrove. Non cambia la visione del ministro e anche la nostra sulla necessità di mantenere politiche di assoluto rigore nella gestione dei flussi che hanno fatto diminuire le partenze e i morti nel Mediterraneo".



Sabato, a Genova, è prevista una riunione in prefettura e sono tre le soluzioni ipotizzate di concerto tra le varie istituzioni interessate. Le persone a bordo, dopo le visite mediche e l'identificazione, potrebbero essere smistate in alcune strutture di accoglienza per un tempo massimo di due o tre giorni, in attesa delle indicazioni del Viminale; oppure, venire accolte in un unico centro più capiente, come la nuova struttura a disposizione della Prefettura nel quartiere di San Benigno o, ancora, potrebbero restare a bordo fino alla destinazione finale. Quest'ultima soluzione sarebbe quella favorita dal Comune, poiché "quella con il più semplice monitoraggio e con il minore impatto sul territorio".



Intanto il titolare del Viminale è tornato a tuonare contro gli sbarchi. Commentando il fermo di due somali e due etiopi - nell'ambito di un'inchiesta della dda di Bologna - accusati di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, Salvini ha invitato a tenere "alta l'attenzione: nessuno spazio per criminali, fanatici, clandestini. Per l'ennesima volta emergono inquietanti legami tra chi entra irregolarmente in Italia e ambienti dell'estremismo islamico".



Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha sottolineato invece l'importanza dei corridoi umanitari. "Sono l'unica soluzione. I rifugiati che hanno diritto all'asilo non possono essere lasciati nelle mani dei trafficanti di esseri umani", ha sostenuto. E martedì arriveranno all'aeroporto di Fiumicino 58 profughi siriani dal Libano, grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche e Tavola Valdese, in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri. Saranno accolti da associazioni, parrocchie, comunità e famiglie - che in alcuni casi hanno offerto le loro abitazioni - in diverse regioni italiane.