Genova, 15enne denuncia uno stupro: "Portato nei vicoli e violentato, erano 3"

A Genova un ragazzino di 15 anni ha denunciato di essere stato abusato in pieno centro storico.

Il minorenne, poi arrivato in ospedale accompagnato dalla madre, ha raccontato di essere stato avvicinato da un gruppo di stranieri mentre camminava in via Cairoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri, allertati dai medici che hanno riscontrato alcune ferite. Si tratta del quarto episodio in pochi giorni nel capoluogo ligure.