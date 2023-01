Genova, 20enne denuncia: "Drogata e violentata in discoteca"

La giovane, ricoverata all'ospedale Galliera, ha raccontato di aver passato la serata in un locale vicino al Terminal traghetti e lì sarebbe stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che le avrebbero offerto diversi drink e poi avrebbero abusato di lei in un angolo del locale. "Forse hanno usato la droga dello stupro perché non sono riuscita a reagire e a gridare", ha spiegato. La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere.

I fatti - Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti in una discoteca vicino al Terminal traghetti di Genova dove la ragazza si trovava in compagnia di amici. È lì che la giovane sarebbe stata avvicinata da un gruppo di sconosciuti. La ventenne è stata trovata su un autobus, sotto shock e ancora sotto effetto di alcol. Al pronto soccorso ha raccontato ai medici tutto quello che ricordava.

"Forse hanno usato la droga dello stupro" - La vittima non è riuscita a sottrarsi alle violenze dei suoi aguzzini che potrebbero aver utilizzato degli stupefacenti per renderla inerme. "Non sono riuscita a reagire e a gridare", ha spiegato la ragazza che crede possa essere plausibile le sia stata somministrata della droga dello stupro mentre consumava i drink offerti dal branco.

Le indagini - La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della discoteca e anche quelle esterne e sta sentendo le persone che potrebbero essere utili a ricostruire l'accaduto, come i gestori del locale e il personale adibito alla sicurezza. Non è la prima volta che accadono episodi simili nel capoluogo ligure, risale solo a pochi giorni fa un'altra denuncia.

I precedenti - Una settimana prima un'altra ragazza di 20 anni era stata soccorsa per strada da un carrozziere che l'aveva trovata di notte mentre vagava sotto shock e in stato confusionale vicino al Porto Antico. Anche lei aveva raccontato in ospedale di essere stata violentata da due stranieri mentre attraversava i giardini Baltimora in centro città, dopo una serata in discoteca. Negli ultimi dieci anni in Liguria sarebbero state registrate 1.636 denunce per violenza sessuale.