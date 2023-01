Siena, "abusi su minore": aperto fascicolo contro ignoti dopo alcuni post sui social

La violenza sessuale sarebbe avvenuta ai danni di una 14enne nei pressi di un locale tra il 5 e il 6 gennaio . Le indagini sono scattate dopo la pubblicazione di alcuni post sui social da parte di una persona vicina alla minorenne, intenzionata a denunciare quanto accaduto e sottolineare che l'amica potrebbe non essere stata cosciente a causa di alcol o droga .

Gli accertamenti della polizia si sono concentrati in particolare sui filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nelle vicinanze del locale. Gli inquirenti hanno inoltre ascoltato i gestori dell'esercizio e alcuni giovani che hanno partecipato alla serata.

Non è stata invece ancora ascoltata la giovanissima presunta vittima. Gli agenti e la Procura hanno prima di tutto acquisito gli elementi necessari per ricostruire i fatti anche precedenti la presunta violenza. Al momento non sarebbe inoltre stata presentata alcuna denuncia.