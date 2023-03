Genova, scambiato per pedofilo e ucciso di botte | Le intercettazioni shock dei bulli: "Siamo dei grandi"

Un 19enne, Daniel Borsi, è stato arrestato a Genova per l'omicidio di Sergio Faveto, un ingegnere informatico disoccupato di 51 anni, picchiato il 3 agosto in piazza Unità d'Italia, nel quartiere Molassana.

L'uomo morì in ospedale il 15 settembre a seguito delle ferite riportate nell'aggressione. Il giovane è accusato di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Secondo i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Paola Calleri, Faveto avrebbe subito un vero e proprio raid punitivo perché laccusato di pedofilia. Denunciato anche un minorenne, sempre per omicidio. Subito dopo il pestaggio, i ragazzi si erano vantati in giro. "Siamo dei grandi, lo abbiamo pestato", dicevano agli amici prima che Faveto morisse per i traumi. Così si legge nell'ordinanza del gip Silvia Carpanini.