Genova, le rubano il telefono del figlio morto: "Ridatemelo, è ciò che in parte mi resta di lui"

I ladri hanno scassinato la sua auto, che era parcheggiata in pieno centro città, e le hanno rubato lo smartphone che apparteneva a suo figlio Andrea, morto nel 2021, a 12 anni, a causa di un tumore cerebrale. Telefono che contiene foto, messaggi e audio del ragazzo. Torriti ha dunque lanciato un appello tramite Il Secolo XIX: "Per favore ridatemi il cellulare di mio figlio. È ciò che in parte mi resta di lui, sentire la sua voce mi faceva piacere".

L'appello social - Come riporta Il Secolo XIX, la donna ha lanciato un appello anche sulla pagina Facebook "I Love Genova", scrivendo: "Ci hanno aperto la macchina fortunatamente senza danni, ma dentro c'era un cellulare, un iPhone 7 vecchio e pure con lo schermo rotto e senza scheda. Era il cellulare di mio figlio Andrea che purtroppo non c'è più da quasi 3 anni, ma era un suo ricordo con foto, ma soprattutto messaggi audio che mandava agli amici. Ora lo usava mio figlio piccolo per giocarci. Se qualcuno di voi lo trova per terra o abbandonato da qualche parte potrebbe contattarmi? È nero con cover nera".



"Quel cellulare è rimasto tanto tempo chiuso in un cassetto, mio marito non se la sentiva di riaccenderlo. Poi un giorno ho deciso di farlo, dandolo al fratellino, forse era meglio lasciarlo dov'era", ha aggiunto Torriti.