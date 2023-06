Le rubano lo smartphone del figlio morto, gara di solidarietà sui social

Rubato il cellulare del ragazzo

La donna ha denunciato in un post su Facebook il furto del cellulare di suo figlio. "Vivendo una tragedia così ci si aggrappa a qualsiasi cosa che ricordi tuo figlio, per di più in quell’incidente mio figlio è morto ma il suo cellulare era rimasto intatto" scrive Cristina Traverso. Ora quei ricordi le sono stati sottratti, lo smartphone era l'unica cosa che le era rimasta per sentire Manuel vicino e per riascoltare la sua voce. "Ogni sera - scrive la donna - io e mio figlio avevamo l'abitudine di darci la buona notte con dei bacini e le ruffine, come le chiamavo io, e finivo questo rito meraviglioso con una carezza sulla testa. Continuo a farlo tutte le sere, solo con le sue fotografie e, per sentire la sua voce, aprivo i video del suo telefono. Purtroppo non posso più fare neanche questo perché lunedì mattina dal banco bar del "Gallery" mi hanno preso il mio cellulare e quello di mio figlio". Nel post vengono descritti i modelli e le condizioni dei due cellulari.