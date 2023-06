Reggio Calabria, auto finisce in un dirupo: morti madre e figlio di 11 anni

Incidente stradale in provincia di Reggio Calabria, dove una madre e suo figlio di 11 anni sono morti dopo che la loro auto è finita in un dirupo.

È accaduto tra i Comuni di Bovalino e Natile di Careri. A bordo era presenta anche l'altra figlia di 13 anni della donna, che è rimasta gravemente ferita e trasferita in elisoccorso in ospedale. Un altro incidente stradale si è verificato in Liguria, dove una jeep dell'esercito è finita in un burrone.