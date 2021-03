Genova, 800 euro di multa per un caffè in tazzina

Il rispetto delle regole è fondamentale, ma alcune sanzioni per violazioni delle norme anti-Covid lasciano a volte perplessi. A "Mattino Cinque" un barista di Genova racconta di aver ricevuto una multa di 400 euro per aver somministrato un caffè in una tazzina di ceramica a un cliente che comunque ha consumato la bevanda all'esterno del suo locale. Non solo, anche l'avventore è stato sanzionato con la stessa cifra.

"Se il caffè fosse stato nel bicchiere di plastica mi avrebbero comunque multato?", si chiede il titolare dell'esercizio, Gustavo Boero, lamentandosi per l'eccessiva severità delle forze dell'ordine. "Nessuno mi era mai venuto a dire niente, questa è stata la prima volta e subito sono stato sanzionato", aggiunge l'imprenditore.