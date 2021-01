Barista multato a Cuneo: colletta tra i clienti per aiutarlo a pagare

Fabrice Tribbioli ha riaperto il suo bar a Cuneo, non per protesta ma per disperazione, e ora i suoi clienti lo stanno aiutando a pagare le multe che gli sono arrivate dopo aver violato il dpcm. "Abbiamo avuto molto supporto, mi hanno aiutato a fare una raccolta fondi", spiega ai microfoni di "Mattino Cinque" il titolare del bar Fuera il quale, dopo aver aderito all'iniziativa #Ioapro, è stato sanzionato tre volte in cinque giorni con verbali da circa 2000 euro complessivi e un decreto di chiusura del locale per 30 giorni.

"Ho approfittato della manifestazione perché non avevo scelta, sono stato costretto per tamponare i debiti ed evitare di essere segnalato dalle banche", racconta ancora l'imprenditore che non ha potuto nemmeno beneficiare dei ristori in quanto la sua attività è di recente apertura.