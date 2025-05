Leone XIV, l'amico padre Giovanni Lenzi: "I nostri viaggi dalla Minitalia a Chicago"

Padre Lenzi parla di un legame profondo nel segno della devozione comune a Sant'Agostino e costellato anche di alcuni momenti di svago come quando, ancora prima dell'ordinazione sacerdotale, visitarono insieme la Minitalia di Capriate San Gervasio (Bergamo). "All'epoca stavamo studiando al collegio internazionale agostiniano di Roma e non potevamo non farci una foto a San Pietro", dice il prete commentando l'immagine che li ritrae davanti alla Basilica in miniatura. E sui due mesi trascorsi a Chicago, città natale del nuovo Papa, Lenzi ricorda: "Per noi era normale vivere insieme, stava con noi nel convento ma ogni tanto andavamo a trovare i suoi genitori".