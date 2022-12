Leonardo e Sofia: i nomi più diffusi per i bimbi nati in Italia

Seguono Alessandro, Tommaso, Francesco per i maschi e Aurora, Giulia e Ginevra per le bimbe. I nomi preferiti dalle mamme e papà italiani nel 2021 sono indicati nell'indagine Istat sul rapporto "Natalità e fecondità della popolazione residente - Anno 2021".

Leggi Anche Il cognome più diffuso a Milano? La rimonta delle signore Rossi sulle Hu

Leonardo e Sofia: i nomi più gettonati per i nuovi nati - Leonardo mantiene il primato dal 2018; al secondo posto Alessandro che sale di una posizione rispetto al 2020. Conquista il podio Tommaso, al terzo posto, mentre Francesco scende al quarto. Per le bimbe stabile al primo posto Sofia, guadagna una posizione Aurora, dal terzo al secondo posto, e Giulia scende di uno seguita da Ginevra che resta al quarto posto.







La scelta regione per regione - Nonostante ci siano oltre 26mila nomi diversi per i bambini e oltre 25mila per le bambine (includendo sia i nomi semplici sia quelli composti), la distribuzione del numero di nati secondo il nome rivela un'elevata concentrazione intorno ai primi 30 in ordine di frequenza, che complessivamente coprono oltre il 44% di tutti i nomi attribuiti ai maschi e quasi il 38% di quelli delle femmine.

Leonardo è al primo posto in tutte le regioni del Centro-nord (a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove primeggia il nome Noah). In particolare prevale in Abruzzo, Sardegna e, per la prima volta, anche in Sicilia, scalzando lo storico primato di Giuseppe.

La classifica - Ecco la top ten completa dei nomi più diffusi nel 2021. Per i bambini: Leonardo, Alessandro, Tommaso, Francesco, Lorenzo, Edoardo, Mattia, Riccardo, Gabriele, Andrea. Per le bambine: Sofia, Aurora, Giulia, Ginevra, Beatrice, Alice, Vittoria, Emma, Ludovica, Matilde.