Secondo l'Istat, quasi un figlio su tre è nato fuori dal matrimonio. Alla luce dei dati diffusi dall'Istituto di statistica, infatti, nel 2018 la percentuale di nati fuori dalle nozze è stata del 32,3%; era l'8,1% nel 1995 e il 19,6% nel 2008. In generale, continuano a diminuire i nati: nel 2018 sono stati iscritti all'anagrafe 439.747 bambini, oltre 18mila in meno rispetto all'anno precedente e quasi 140mila in meno nel confronto con il 2008.