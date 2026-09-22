Vince 223 milioni al Superenalotto e lo racconta agli amici, ma la moglie separata viene a saperlo e chiede la metà: "Comunione di beni"

Della maxi vincita da oltre 223 milioni di euro al Superenalotto non poteva non vantarsene con gli amici il misterioso fortunato di Oggiono, in provincia di Lecco. Peccato che le voci, dalla cerchia di amici più ristretta, sono rapidamente arrivate alle orecchie della moglie, da cui il bancario lombardo è separato e che è tornata a vivere dai genitori a Frosinone. E così, nonostante la frattura nel matrimonio, la donna ha ben deciso di far valere la comunione dei beni: "Metà di quei soldi sono miei". E così i suoi legali hanno prontamente stilato una lettera chiedendo il 50% della vincita. O, in alternativa, un mantenimento mensile da far strabuzzare gli occhi.