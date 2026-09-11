Superenalotto, centrato il "6" da oltre 223 milioni di euro nel Lecchese

Il Superenalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo "6". Nel concorso di venerdì 11 settembre 2026, una schedina giocata a Oggiono, in provincia di Lecco, ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo, segnala Agimeg, è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata è stata effettuata nel punto vendita "Al Caffè", bar interno a un supermercato.