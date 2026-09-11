Superenalotto, centrato il "6" da oltre 223 milioni di euro nel Lecchese

Il Superenalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo "6". Nel concorso di venerdì 11 settembre 2026, una schedina giocata a Oggiono, in provincia di Lecco, ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo, segnala Agimeg, è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata è stata effettuata nel punto vendita "Al Caffè", bar interno a un supermercato.
Un locale frequentato da clientela locale
Tutti a Oggiono conoscono il locale in cui è stata giocata la schedina multimilionaria. Dalla tarda serata, la zona esterna del locale è diventata meta soprattutto di gruppetti di giovani, increduli e divertiti dalla notizia che ha dato la ribalta nazionale a Oggiono, un popoloso centro poco distante anche dal tracciato della Superstrada 36 Milano-Lecco. I più sono convinti che la schedina possa essere stata giocata da qualcuno della zona.
Il "6" mancava ormai da oltre un anno. L'ultima sestina vincente risaliva infatti al maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, vennero vinti 35,4 milioni di euro. Da allora il montepremi è cresciuto concorso dopo concorso, alimentando un'attesa che ha coinvolto l'intera penisola.
Nel 2023 la vincita più alta
La somma di 223,2 milioni di euro si inserisce tra i montepremi più ricchi mai distribuiti nella storia del concorso, conquistando il secondo posto. Il gradino più alto resta saldamente occupato dai 371,1 milioni di euro della Bacheca dei Sistemi, centrati il 16 febbraio 2023 e suddivisi in 90 quote.