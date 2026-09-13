Superenalotto, a Oggiono (Lecco) è "caccia" al vincitore da record
Per una commessa del bar fortunato "è un uomo, uno che viene abitualmente qui, non più giovanissimo". Secondo il titolare, invece, potrebbe essere chiunque: "Al mattino qui gira tantissima gente. Ci sono gli abituali, certo, ma anche persone di passaggio"
A Oggiono (Lecco), dove al Superenalotto è stato vinto un 6 del valore di oltre 223 milioni di euro, è "caccia" al fortunato. In particolare, nel locale dove è stata giocata la schedina, si fanno ipotesi su chi potrebbe essere il vincitore da record. E non mancano gli identikit.
Ipotesi e identikit
Il quotidiano la Repubblica ha raccolto alcuni pareri nel bar fortunato. Per la commessa Daniela Timaco "è un uomo, uno che viene abitualmente qui, non più giovanissimo". Secondo il titolare, Massimo Sala, invece, potrebbe essere chiunque: "Al mattino qui gira tantissima gente. Ci sono gli abituali, certo, ma anche persone di passaggio". Anche i clienti abituali fanno le loro ipotesi. Gli assenti sono i primi sospettati.
"Se il vincitore dovesse essere della comunità, mi piacerebbe che destinasse una piccola parte della vincita alle realtà associative e benefiche del territorio": questo, infine, il desiderio della sindaca Chiara Narciso.