Lecco, 66enne morta il giorno di Ferragosto: il cadavere scoperto dopo due settimane

La donna viveva da sola nell'appartamento in fondo a via Belvedere dal 2008 e non aveva parenti prossimi. I pochi che la conoscevano, scrive il Corriere della Sera, dicono che aveva un carattere solitario, appariva economicamente autonoma e recentemente aveva accusato qualche problema di salute. Per questo, ma soprattutto perché viveva da sola, era seguita dai servizi sociali dell'amministrazione. "Il Comune era a disposizione per qualsiasi necessità - spiega il sindaco Matteo Colombo, arrivato immediatamente sul posto insieme ai pompieri -. L'ultimo incontro risale a luglio, quando aveva chiesto assistenza per la domanda di pensione. Siamo sconvolti per le circostanze. Come amministrazione ci faremo carico dei funerali".