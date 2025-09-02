Lecco, 66enne morta il giorno di Ferragosto: il cadavere scoperto dopo due settimane

La donna era sul divano in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme i vicini di casa
Ancora un dramma della solitudine, dopo la scoperta della donna morta da settimane a Opera, nel Milanese, una 66enne è stata rinvenuta senza vita sul divano e in avanzato stato di decomposizione a Miglianico Valgreghentino, in provincia di Lecco. La data del decesso risalirebbe al 15 agosto, probabilmente per un infarto, ma solo dopo due settimane, domenica scorsa, i vicini hanno dato l'allarme poiché preoccupati dato che non la vedevano da giorni oltre a essere insospettiti a causa del forte odore acre provenire dal suo appartamento. A trovare il cadavere i vigili del fuoco intervenuti sul posto.
La donna viveva da sola nell'appartamento in fondo a via Belvedere dal 2008 e non aveva parenti prossimi. I pochi che la conoscevano, scrive il Corriere della Sera, dicono che aveva un carattere solitario, appariva economicamente autonoma e recentemente aveva accusato qualche problema di salute. Per questo, ma soprattutto perché viveva da sola, era seguita dai servizi sociali dell'amministrazione. "Il Comune era a disposizione per qualsiasi necessità - spiega il sindaco Matteo Colombo, arrivato immediatamente sul posto insieme ai pompieri -. L'ultimo incontro risale a luglio, quando aveva chiesto assistenza per la domanda di pensione. Siamo sconvolti per le circostanze. Come amministrazione ci faremo carico dei funerali".
