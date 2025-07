Dramma della solitudine a Ragusa, 85enne trovato morto in casa dopo 15 giorni

Dramma della solitudine nel Ragusano. Un 85enne di Comiso, ex dipendente comunale, è stato trovato morto in casa: il decesso risalirebbe a due settimane prima. Nessuno ne aveva denunciato la scomparsa. L'anziano viveva in una casetta, in un complesso rurale ormai in disuso nella zona di via San Biagio, a Comiso, a pochi metri dal Parco Baden Powell, o Parco dell'Ippari. A lanciare l'allarme un amico del paese che incontrava saltuariamente. Il decesso per cause naturali.