Anziana trovata morta dopo 2 anni a Como, il sindaco: venite ai suoi funerali

Il sindaco di Como invita tutta la città a partecipare ai funerali di Marinella Beretta, la 70enne trovata senza vita in casa sua oltre due anni dopo il decesso . "E' morta senza nessuno accanto, almeno nel momento del suo funerale andiamo tutti a tenerle compagnia", è l'appello del primo cittadino, Mario Landriscina. Con tutta probabilità, la morte della donna risale infatti alla fine del 2019. Tanto che la salma è stata ritrovata in avanzato stato di decomposizione.

Uccisa da un malore - Sembra che la donna non avesse parenti e che a ucciderla, un giorno di oltre due anni fa, sia stato un malore che non le avrebbe dato scampo. Non sarebbe neanche riuscita ad alzarsi per chiedere aiuto e sarebbe morta così, nella più assoluta solitudine.

"Pensavamo fosse in Liguria" - Una storia tristissima di abbandono e di freddezza, in una strada tra Come e Prestino, dove i vicini sentiti dai giornalisti sono rimasti attoniti. "Avevamo sentito che aveva una casa in Liguria, pensavamo che vi si fosse trasferita", dicono. La scoperta risale a venerdì 4 febbraio, quando, in seguito al forte vento, una pianta del giardino della casa di Marinella si era spezzata finendo nel mezzo della via Comum Oppidum. E' così che i vicini hanno cercato di sapere chi fosse il proprietario della villetta. Si è scoperto così che la pensionata aveva venduto con diritto di usufrutto a uno svizzero, che ha confermato la notizia dicendo di non aver saputo più nulla della donna da anni. I vigili del fuoco sono quindi intervenuti, sono entrati nella casa e hanno fatto la triste scoperta.

Bonetti: "Una storia che ferisce le coscienze" - "Questa vicenda, la solitudine dimenticata, ferisce le coscienze - è il commento su Facebook del ministro della Famiglia Elena Bonetti -. Ricordare la vita è il dovere di una comunità che vuol restare unita. Dobbiamo tornare a curare i legami tra noi. Curarsi gli uni degli altri è l'esperienza delle famiglie, delle istituzioni, del nostro essere cittadini: nessuno deve restare solo".

E ancora, il sindaco: "Marinella Beretta non era nota ai servizi sociali. Nessuno ne aveva segnalato la scomparsa, da quel che mi risulta. Una brutta storia che pone interrogativi sulla solitudine e forse sulle relazioni di vicinato".