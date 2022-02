Como, 70enne trovata morta in casa dopo due anni: "Il cadavere su una sedia della cucina"

Nessun parente la cercava; neppure lo svizzero al quale aveva venduto la casa mantenendo l'usufrutto si era insospettito nel non riuscire a contattarla da mesi. Solo gli alberi pericolanti in giardino, dopo il forte vento degli ultimi giorni, hanno permesso il suo ritrovamento, avvenuto grazie ai vigili del fuoco che erano stati contattati dai vicini, per i quali quella casa era disabitata da tempo. Così, il cadavere di Marinella Beretta, 70 anni, è stato ritrovato seduto su una sedia in cucina, nella sua abitazione. Di lei non si avevano più notizie da settembre 2019. Quest'ennesimo dramma della solitudine arriva da Como.

La donna, che viveva da sola e non aveva parenti, dalle prime indiscrezioni, sarebbe morta per cause naturali, senza nemmeno la possibilità di chiedere aiuto. E la sua finita era finita nell'oblio. I vicini ritenevano che si fosse trasferita a causa della pandemia.

Non era, invece, mai uscita da quella casa diventata di proprietà di uno svizzero, che regolarmente le versava dei soldi, ma che non si era allarmato di non riuscire a contattarla da mesi.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato seduto su una sedia; l'autopsia stabilirà cause e data della morte.