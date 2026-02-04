Lecce, sedava la moglie per controllarle il telefono: medico condannato

Come scrive il Corriere della Sera, l'uomo l'ha malmenata sia durante la convivenza coniugale sia dopo la separazione.La donna sarebbe stata sottoposta a continue minacce, insulti e umiliazioni. Nel 2013 i due avevano litigato per una relazione extraconiugale dell’uomo che poi l'avrebbe malmenata. Ma è nel periodo successivo alla separazione che, per gli inquirenti, si colloca l’episodio più grave. Nel 2020 il medico avrebbe somministrato alla ex moglie un potente sedativo, provocandole la perdita di coscienza per poter accedere al suo telefono. Due mesi dopo un ulteriore episodio di aggressione alla presenza dei figli minorenni.