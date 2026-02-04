Lecce, sedava la moglie per controllarle il telefono: medico condannato
Quattro anni per maltrattamenti e lesioni
© ansa
Una relazione segnata da un controllo ossessivo, manipolazioni, umiliazione e violenze. Culminate in un gesto estremo: lui che la seda per poterle controllare il telefono. Per il questo il tribunale di Lecce ha condannato a 4 anni e 6 mesi un medico, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.
Anni di violenze e sopraffazione
Come scrive il Corriere della Sera, l'uomo l'ha malmenata sia durante la convivenza coniugale sia dopo la separazione.La donna sarebbe stata sottoposta a continue minacce, insulti e umiliazioni. Nel 2013 i due avevano litigato per una relazione extraconiugale dell’uomo che poi l'avrebbe malmenata. Ma è nel periodo successivo alla separazione che, per gli inquirenti, si colloca l’episodio più grave. Nel 2020 il medico avrebbe somministrato alla ex moglie un potente sedativo, provocandole la perdita di coscienza per poter accedere al suo telefono. Due mesi dopo un ulteriore episodio di aggressione alla presenza dei figli minorenni.
Quattro anni e sei mesi di condanna
Il Tribunale di Lecce ha inflitto all’imputato una pena di quattro anni e sei mesi, inferiore però rispetto alla richiesta della Procura, che aveva sollecitato una condanna a cinque anni e sei mesi. Alla vittima, che si è costituita parte civile, è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro.