Lecce, mascherato da fantasma sotto casa della ex: ammonimento per 48enne

Ammonimento del questore di Lecce per un 48enne di Gallipoli (Lecce), per atti persecutori, danneggiamento, minacce gravi e lesioni personali nei confronti della ex moglie.

"Mai rassegnato alla fine del matrimonio, ha messo in atto condotte sempre più persecutorie nei confronti della donna, presentandosi in tutti i luoghi frequentati da lei, a tutte le ore, anche notturne, arrivando addirittura a mascherarsi da fantasma", spiega la questura di Lecce.