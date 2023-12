Anzio (Roma), stalking ai danni dell'ex: arrestata 24enne

Non accettava la fine della loro relazione e per questo ha cominciato a vessare il suo ex, minacciando anche il suicidio.

Una 24enne, di origini bulgare, è stata arrestata ad Anzio, centro del litorale romano, dalla polizia in base a un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Velletri. Nei suoi confronti l'accusa è di atti persecutori nei confronti dell'ex compagno. Il provvedimento è stato emesso al termine di un'indagine, a seguito della denuncia presentata dal ragazzo, che ha permesso di raccogliere a carico dell'indagata gravi indizi di colpevolezza.