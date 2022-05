Can Yaman cambia casa: "Stanco dello stalkeraggio che subisco e delle aggressioni alle donne che mi accompagnano..."

Can Yaman mette fine ai rumor circolati nelle ultime settimane su un suo prossimo trasferimento in un altro Paese.

E si sfoga sui social. In una storia su Instagram l'attore turco spiega cosa è in procinto di fare e perchè: "Cambierò sicuramente la casa a Roma. Non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che “accettate” voi .. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso… Rilassiamoci, vi auguro tanto amore".