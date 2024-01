Violenza e stalking, Istat: nel 2023 chiamate al 1522, più del doppo dell'anno precedente

Le chiamate al 1522, il numero contro violenza e stalking, nel 2023 sono cresciute del 59% rispetto al 2022.

È quanto risulta all'Istat, secondo cui le richieste arrivate nei 12 mesi dell'ultimo anno "sono state 51.713, in significativo aumento rispetto agli anni precedenti (+143% la variazione rispetto al 2019) - ha spiegato il direttore centrale dell'Istituto di statistica Saverio Gazzelloni in audizione nella commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio -. Particolarmente evidente l'incremento nel quarto trimestre, probabilmente anche per gli effetti dell'omicidio di Giulia Cecchettin".