Le traduzioni particolari di Taranto: il Duomo diventa "The Dome"

Duomo che diventa ‘dome’, centro città tradotto con ‘town centre’, il municipio si trasforma in ‘municipality’. Gli strafalcioni veri e propri e gli errori di traduzione dall’italiano all’inglese sono apparsi sui cartelli alle porte di Taranto, città che ogni anno accoglie turisti e crocieristi. Pinuccio di “Striscia la Notizia” si è precipitato sul luogo per vedere se confondessero i visitatori.



Le indicazioni tradotte maccheronicamente sono finite su Facebook, diventando virali in poche ore, con alcuni utenti che si sono anche sforzati di aiutare il Comune, suggerendo le versioni corrette: “City Hall”, “Cathedral” e “City Centre”. Basterà per cambiare i cartelli e apporre le traduzioni più aderenti all’inglese? Non resta che aspettare…