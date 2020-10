“Le Iene”, il viaggio di Marika: affetta da tetraparesi spastica distonica sale per la prima volta in moto

"Le Iene" documentano l'avventura di Marika. Affetta dalla nascita da tetraparesi spastica distonica, la 22enne ha un sogno: salire su una moto per sentirsi libera. Con l'aiuto del programma di Italia 1 e del motociclista Simone Zignoli, Marika è quasi pronta per realizzare il suo sogno, ma prima deve provare la moto costruita per le sue esigenze.

Ed è proprio durante l'ultima puntata delle "Iene" che Marika, dopo aver fatto tutti i controlli del caso, compresi i test anti-covid, si prepara a quello che sarà il suo viaggio e che vedremo passo, passo nelle prossime puntate del programma. "Oggi è una giornata importante - le chiede l'inviato del programma, Matteo Viviani - oggi andiamo a provare il seggiolino". "Sono emozionata" - risponde Marika poco prima i salire per la prima volta sulla sella di una moto.