Treno dell'Alta Velocità deragliato in galleria a Roma

Dai binari sarebbe uscita solo l'ultima carrozza. Sul posto sono intervenute diverse squadre del 118 e dei vigili del fuoco , comprese le Usar. Dopo essere rimasti bloccati a bordo del treno deragliato, i passeggeri sono stati messi in sicurezza. Secondo la polizia, non ci sarebbero feriti.

Il treno è partito dalla stazione di

Torino Porta Nuova

Napoli Centrale

Roma Termini

Roma Prenestina

alle 8:40, con arrivo previsto aalle 15:03. Alle 13:35 la sosta a. Il servizio ferroviario dell'Alta Velocità è stato sospeso adalle 14:04.

"Il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c'è stato probabilmente

un ondeggiamento anomalo

e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l'ingresso della galleria della Serenissima". Questa la prima ricostruzione dei fatti, secondo quanto dichiarato dall'ispettore antincendio dei vigili del fuoco Pasquale Labate.

"

Abbiamo avuto paura

Siamo rimasti al buio per minuti

, tutto è successo dopo essere ripartiti da Termini. Il treno ha avuto dei colpi di freno e poi fumo in carrozza. È saltata la luce e anche l'aria condizionata - ha raccontato una passeggera, Simonetta - ", poi sono arrivati i vigili del fuoco che ci hanno fatto scendere. Abbiamo camminato in galleria per oltre un chilometro".

Sulla linea ferroviaria, ancora bloccata, ci sono diversi detriti provocati dall'urto del treno con la galleria. L'incidente è avvenuto in un tratto nel quale il

Frecciarossa

viaggiava a una velocità non sostenuta.

Diversi treni dell'Alta Velocità sono stati instradati su

percorsi alternativi

Affollatissima la Stazione centrale di Napoli

ritardi

a causa dell'incidente.dove diverse centinaia di passeggeri attendono i convogli. Iregistrati al momento variano da un minimo di 75 minuti fino a un massimo di 140.