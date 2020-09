Terremoto Amatrice, cinque condanne per i crolli delle palazzine

Il Tribunale di Rieti ha condannato a un totale di 36 anni di carcere tutti e 5 gli imputati nel processo per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice, in seguito al sisma del 24 agosto 2016. Per gli imputati il pm Rocco Gustavo Maruotti aveva chiesto, per i reati di concorso in omicidio e disastro colposo plurimi, pene per un totale di 35 anni.