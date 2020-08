Amatrice, a quattro anni dal sisma le frazioni colpite dal terremoto restano disabitate

Lo stato dei lavori - Un processo, quello di ricostruzione, che sembra aver esaurito la spinta dei primi periodi successivi al disastro. Stando ai dati della Regione Lazio però, sono attualmente 550 i cantieri privati già avviati, ai quali sono stati concessi oltre 110 milioni di euro. Cifra alla quale si dovrebbero aggiungere altri 55 milioni, ancora in fase di approvazione, per far partire entro l'anno altri 600 progetti. L'assessore regionale del Lazio alle politiche per la ricostruzione Claudio Di Berardino ha parlato di una "significativa accelerazione dei lavori registrata negli ultimi mesi".

Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica invece, gli interventi in fase di progettazione sono 120, alcuni dei quali hanno già avviato le gare d'appalto per l'affidamento. Tra questi ci sono anche l'Ospedale Grifoni di Amatrice, il cimitero monumentale e lo chalet "Pantani" di Accumoli. Solo oltre cento invece gli appartamenti di edilizia abitativa, ultimati o in fase di ultimazione, che verranno consegnati ad altrettante famiglie entro Natale.

Anche il premier Conte alla commemorazione - Ci sarà anche il premier Giuseppe Conte oggi 24 agosto alla celebrazione commemorativa organizzata ad Amatrice. La notizia arriva da una nota di Palazzo Chigi. Anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha fatto sapere che parteciperà alla celebrazione della Santa Messa in suffragio delle vittime del sisma.