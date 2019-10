Terremoto Amatrice, sei a processo per il crollo di una palazzina

Sei persone sono state rinviate a giudizio dal gup del Tribunale di Rieti per il crollo di una palazzina ad Amatrice in seguito al sisma del 24 agosto 2016. In quel crollo morirono sette persone. Il processo prenderà il via il 6 febbraio 2020. Tra gli imputati anche l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, oggi consigliere regionale di FdI. Per tutti l'accusa è di disastro colposo plurimo, omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose.