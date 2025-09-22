Studente suicida a Latina, la preside smentisce i genitori: "Non eravamo a conoscenza di episodi di bullismo"

"La scuola ha fornito numerose evidenze atte a smentire nella maniera più assoluta le dichiarazioni della famiglia circa la conoscenza di atti di bullismo". Così si apre la lettera inviata alla redazione di "Fuori dal Coro" dalla preside dell’istituto frequentato da Paolo, il quindicenne che si è tolto la vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, impiccandosi alla vigilia del ritorno in classe.