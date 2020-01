Sedicenni investite, interrogatorio di garanzia per Genovesi

E' previsto per oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al gip per Pietro Genovese, il 20enne ai domiciliari per aver investito e ucciso il 22 dicembre a Roma le 16enni Gaia e Camilla. Nel suo primo confronto con gli inquirenti, subito dopo i fatti, Genovese si limitò a dire di non ricordare nulla dell'impatto. "Non le ho viste, non ho visto nulla", dichiarò il giovane.