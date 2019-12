Ragazze investite e uccise a Roma, arrestato Pietro Genovese

Pietro Genovese , il 20enne alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso a Roma due sedicenni la notte tra sabato e domenica , è stato arrestato per omicidio stradale . Il ragazzo, figlio del regista Paolo, è ai domiciliari. Nell'incidente, avvenuto in Corso Francia, hanno perso la vita Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli .

I funerali delle due adolescenti si svolgeranno il 27 dicembre alle 10:30 presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia. E' invece prevista per questa sera, nella stessa chiesa delle esequie, una preghiera per le vittime a cui sono presenti genitori, amici e per tutti coloro che le hanno amate.

Subito dopo l'incidente Genovese è stato sottoposto all'alcol test e agli esami tossicologici. Il tasso alcolemico era tre volte superiore al livello consentito dalla legge.