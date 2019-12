Ragazze investite a Roma, appello della madre di Gaia: "Aiutateci a trovare il suo cellulare"

"Chiunque abbia ritrovato il cellulare di mia figlia Gaia lo consegni alle forze dell'ordine". E' l'appello della mamma di Gaia Von Freymann, 16enne investita e uccisa a Roma assieme all'amica Camilla Romagnoli. La donna, che si è recata sul luogo dell'incidente, ha spiegato: "E' un iPhone 8 con la cover rossa. Gaia quella sera non aveva la borsa ma aveva tutto in tasca. Chiunque ritrovi effetti personali delle ragazze, per favore li riconsegni".

La madre di Camilla: "Vogliamo giustizia, non vendetta" "Voglio giustizia, non vendetta". E' quanto ha riferito la mamma di Camilla, l'altra ragazza investita a Roma, al suo legale, l'avvocato Cesare Piraino. "Il padre, la madre e la sorella di Camilla sono distrutti per quanto accaduto - ha detto il penalista -. Una famiglia unita, colpita in modo tragico da questa vicenda. Attendiamo i risultati dell'esame autoptico, verrà svolto un esame esterno delle salme, per accertare la dinamica di quanto accaduto".