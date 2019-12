Incidente mortale a Roma, le urla e le lacrime di Pietro Genovese: "Sono passato con il verde, non le ho viste"

" Sono passato con il verde, non le ho viste ". Le urla di dolore e le lacrime di Pietro Genovese , figlio 20enne del noto regista, come riporta il Messaggero, subito dopo l'incidente che sabato, poco dopo la mezzanotte, ha spezzato la vita di due 16enni, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann . Le due giovani sono passate appena è scattato il rosso per i pedoni in corso Francia,a Roma . Ma poi il Suv del 20enne, ostruito da un'altra auto, le ha colpite mortalmente. L'ultimo Sms di Camilla alla madre era: " Sto tornando a casa ".

Gli amici: "E' stato sfortunato" Il giovane, che stava tornando da una cena con amici, era diretto a una festa nel quartiere Flaminio della Capitale. E' stato trovato positivo ad alcol e stupefacenti. E ora rischia fino a 18 anni di carcere per il doppio omicidio stradale. Gli amici affermano che "Pietro è un ragazzo molto intelligente, molto in gamba ed esperto di musica elettronica. E' stato sfortunato".

La sorella: "Siamo distrutte per quelle povere ragazze" Sul Messaggero la sorella riassume ciò che il figlio del regista avrà detto ai familiari: "Non ha bevuto né fumato, non era al telefono (che è stato requisito per analizzare se nei momenti prima fosse stato distratto dallo smartphone, ndr)". "C'era il verde - ribadisce la ragazza - ed è passato com'è giusto che sia". Pietro in quei momenti infernali è "rimasto sotto la pioggia in lacrime, aspettando i soccorsi e i miei genitori. Siamo distrutti per quelle povere ragazze".





L'ultimo Sms di Camilla alla madre: "Sto tornando" Camilla aveva l'iPhone accoppiato con quello della sorella di 22 anni per essere sempre reperibile. Quella notte dieci minuti prima della mezzanotte, la madre Cristina le ha scritto: "Ma hai visto che ora è?". Lei per tranquillizzarla le ha subito risposto: "Mamma tranquilla, sto tornando". Poi il silenzio così la donna ha chiamato la figlia maggiore per localizzare il cellulare della più piccola, che era fermo in corso Francia. La ragazza di 22 anni ha replicato che aveva sentito parlare di "un incidente proprio in quella zona". Cristina è subito uscita di casa ed è corsa in strada verso l'ultimo posto dove era segnalata la sua Camilla fino a quando non si è ritrovata davanti a un capannello di gente e la polizia municipale, a cui riferisce subito di essere la madre di Camilla Romagnoli. Di lì a poco la scoperta e l'ultimo saluto alla figlia stesa per terra. "Dovevo morire io, non lei a sedici anni. E' ingiusto. Una vita spezzata avevamo tanti progetti", ha affermato la donna affranta dal dolore.