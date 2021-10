Scontri Green pass, Meloni: "Gestione pessima, Lamorgese inadeguata"

Meloni: "Solidarietà a Landini e forze dell'ordine" "Quelle delle violenze viste a Roma - ha sottolineato- sono immagini vergognose. Esprimo la mia totale vicinanza alle forze dell'ordine e la piena solidarietà al segretario dalla Cgil, Maurizio Landini. Solidarietà anche a migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili".

Mattarella e Draghi telefonano a Landini" Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha telefonato al segretario della Cgil "per esprimergli solidarietà" dopo l'assalto della sede del sindacato a Roma. Anche il premier Mario Draghi ha avuto un colloquio con Landini. "I sindacati sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

"Governo prosegue con impegno in campagna vaccinale" Draghi ha quindi condannato "le violenze che sono avvenute in varie città italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Il governo prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico".

Salvini: la violenza non è mai giustificata "La violenza non è mai giustificata, non è la mia la soluzione. Non confondiamo la violenza di pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare

salute, diritti, libertà e lavoro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

Letta: "Ora di sciogliere Forza Nuova" "E' l'ora di sciogliere Forza Nuova". Così il segretario del Pd Enrico Letta in un tweet. "Solidarietà alla Cgil e alle forze dell'ordine per gli attacchi squadristi di oggi. Inaccettabile quel che sta accadendo. Il Paese tutto risponda unito a queste degenerazioni intollerabili".

Speranza: "Fatti di Roma squadrismo inaccettabile" Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile. Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze dell'ordine". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "La violenza è ingiustificabile. Non ci lasciamo intimidire", ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.